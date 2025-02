Guide to GN: COUNTY AND STATE SENATE

STATE SENATE

7TH DISTRICT

(New Hyde Park, the Willistons, Roslyn, GreatNeck, Port Washington, Manhasset, Glen Cove, Oyster Bay, Syosset, Jericho, Mineola, Old Westbury and Brookville)

SENATOR

JACK MARTINS

District Office

173 Mineola Blvd., Suite 201

Mineola, NY 11501

516-922-1811

Albany Office

Legislative Office Building, Room 608

Albany, NY 12247

518-455-2677

COUNTY LEGISLATOR PULL OUT

DISTRICT 10

LEGISLATOR

MAZI MELESA PILIP

(Great Neck, Manhasset,

New Hyde Park, Roslyn and

Plandome)

1550 Franklin Ave

Mineola, NY 11501

516-571-6210

District 1 Legislator

Scott Davis

District 2 Legislator

Vacant

District 3 Legislator

Carrié Solages

District 4 Legislator

Patrick Mullaney

District 5 Legislator

Seth Koslow

District 6 Legislator

Debra Mulé

District 7 Legislator

Howard J. Kopel

District 8 Legislator

John J. Giuffrè

District 9 Legislator

Scott Strauss

District 11 Legislator

Delia DeRiggi-Whitton

District 12 Legislator

Michael Giangregorio

District 13 Legislator

Thomas McKevitt

District 14 Legislator

C. William Gaylor III

District 15 Legislator

John R. Ferretti Jr.

District 16 Legislator

Arnold W. Drucker

District 17 Legislator

Rose Marie Walker

District 18 Legislator

Samantha Goetz

District 19 Legislator

James Kennedy