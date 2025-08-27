Special Section: Guide to Levittown: Public Libraries

Libraries
Levittown Public Library
(516) 731-5728
1 Bluegrass Lane
Levittown, NY 11756
Board of Trustees
President Steven V. Dalton
Vice President Rusel Greller
Secretary Marie Andreski
Financial Officer Kirsten Kenney
Trustee Tonie McDonald
Director Trina Reed
Assistant Director Irene Winkler
Treasurer Nawrocki Smith
Island Trees Public Library
(516) 731-2211
38 Farmedge Road
Levittown, NY 11756
Board of Trustees
Board President John Paul Hinshaw
Vice President Greg Kelty
Trustee Nicholas J. King
Trustee Catherine Manganiello
Trustee Gloria Spradlin