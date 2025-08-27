Quantcast
Levittown
Community Guide

Special Section: Guide to Levittown: Public Libraries

By Posted on
Levittown Public Library.
Photo by Christopher Schulz
Photo by Christopher Schulz

Libraries

Levittown Public Library

(516) 731-5728

1 Bluegrass Lane

 Levittown, NY 11756

Board of Trustees

 President Steven V. Dalton

Vice President Rusel Greller

Secretary Marie Andreski

Financial Officer Kirsten Kenney

Trustee Tonie McDonald

Director Trina Reed

Assistant Director Irene Winkler

Treasurer Nawrocki Smith

Island Trees Public Library

(516) 731-2211

38 Farmedge Road

Levittown, NY 11756

Board of Trustees

Board President John Paul Hinshaw

Vice President Greg Kelty

Trustee Nicholas J. King

Trustee Catherine Manganiello

Trustee Gloria Spradlin

About the Author

Ryan Toohill

Ryan Toohill is a reporter who has been writing for Long Island Press since May 2025. Born in Colorado and coming to the island by way of Washington, Ryan is a former producer for WakeUp Montana, a statewide morning news program.

