Roslyn
Community Guide

Guide to Roslyn Village of Roslyn

By Posted on

Village of Roslyn

1200 Old Northern Blvd.,

Roslyn, NY 11576

516-621-1961

roslynny.gov

 

The Board of Trustees meets on the third Tuesday of each month at 7 p.m.

 

Mayor John Durkin
John Durkin

Mayor

John Durkin

 

Deputy Mayor Marshall E. Bernstein
Marshall Bernstein

Deputy Mayor

Marshall E. Bernstein

 

Trustee Craig Westergard
Craig Westergard

Trustee

Craig Westergard

 

Trustee Marta Genovese
Marta Genovese

Trustee

Marta Genovese

 

Trustee Sarah Oral
Sarah Oral

Trustee

Sarah Oral

 

Village Clerk/Treasurer

Annemarie Stutzmann

 

Deputy Clerk

Debbir Farese-Cantileno

 

Village Attorney

John P. Gibbons Jr.

 

Building Department

Code Enforcement

Adam Neff

Clerks

Michael Mallamo and David Dell Italia

 

Pubic Works

Foreman of Public Works

Arturo Salvador

 

Superintendent of Public Works

Sam Daliposki

 

Justice Court

Village Justice

Saul J. Klein

 

Acting Village Justice

Steven Barnwell

 

Justice Court Clerk

Ethan Gibbons

 

Deputy Court Clerk

Barbara Frislid

 

Architectural Review Board

Glenn Wolfe

Members

Glenn Wolfe, Marc Magid, Sharon Oken

 

Registrar

Village Registrar

Annemarie Stutzmann

 

Deputy Village Registrar

Barbara Frislid

 

Village Sub-Registrar

Debbie Farese-Cantileno

 

Historic District Board

Clerk

David Dell Italia

 

Chairperson

Anne Gronan

 

Members

Jeff Rowe, Florence Westergard, Charles Kemp and Justin Ross

 

Zoning Board of Appeals

Chairperson

Leslie Waltzer

 

Members

Pam Danbusky and Alisha Levine

