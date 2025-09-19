Guide to Roslyn Village of Roslyn

Village of Roslyn
1200 Old Northern Blvd.,
Roslyn, NY 11576
516-621-1961
roslynny.gov
The Board of Trustees meets on the third Tuesday of each month at 7 p.m.
Mayor
John Durkin
Deputy Mayor
Marshall E. Bernstein
Trustee
Craig Westergard
Trustee
Marta Genovese
Trustee
Sarah Oral
Village Clerk/Treasurer
Annemarie Stutzmann
Deputy Clerk
Debbir Farese-Cantileno
Village Attorney
John P. Gibbons Jr.
Building Department
Code Enforcement
Adam Neff
Clerks
Michael Mallamo and David Dell Italia
Pubic Works
Foreman of Public Works
Arturo Salvador
Superintendent of Public Works
Sam Daliposki
Justice Court
Village Justice
Saul J. Klein
Acting Village Justice
Steven Barnwell
Justice Court Clerk
Ethan Gibbons
Deputy Court Clerk
Barbara Frislid
Architectural Review Board
Glenn Wolfe
Members
Glenn Wolfe, Marc Magid, Sharon Oken
Registrar
Village Registrar
Annemarie Stutzmann
Deputy Village Registrar
Barbara Frislid
Village Sub-Registrar
Debbie Farese-Cantileno
Historic District Board
Clerk
David Dell Italia
Chairperson
Anne Gronan
Members
Jeff Rowe, Florence Westergard, Charles Kemp and Justin Ross
Zoning Board of Appeals
Chairperson
Leslie Waltzer
Members
Pam Danbusky and Alisha Levine