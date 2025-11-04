Quantcast
Newspaper cover

Flip through
the latest issue
Newspaper cover

Flip through
the latest issue
Local News
Election 2025

Election Day 2025: Long Island race results

By Posted on
Live election results from Long Island races
Live election results from Long Island races

Nassau County

Here are the election results with 76% of the votes in.

County Executive

Bruce Blakeman, Republican (incumbent): 55%

Seth Koslow, Democrat: 45%

District Attorney

Anne Donnelly, Republican (incumbent): 55%

Nicole Aloise, Democrat: 45%

Comptroller

Elaine Phillips, Republican (incumbent): 55%

Wayne Wink, Democrat: 45%

Clerk

Maureen O’Connell, Republican (incumbent): 57%

Joylette Williams, Democrat: 43%

County Legislature

District 1

Democrat Scott Davis, Democrat (incumbent): 65%

Charlene Jackson Thompson, Republican: 35%

District 2

Viviana Russell, Democrat: 75%

Pepitz Blanchard, Republican: 25%

District 3

Carrie Solages, Democrat (incumbent): 68%

Kadeem Brown, Republican: 32%

District 4

Patrick Mullaney, Republican (incumbent): 61%

Petros Krommidas, Democrat: 39%

Note: Krommidas has been missing since April.

District 5

Olena Nicks, Democrat (incumbent): 55%

Moshe Hill, Republican: 45%

District 6

Debra Mulé, Democrat (incumbent): 65%

Danielle Samantha Smikle, Republican: 34%

District 7

Howard Koppel, Republican (incumbent): 73%

Alec Fischthal, Democrat: 27%

District 8

John J. Giuffrè, Republican (incumbent): 66%

James Lynch, Democrat: 33%

District 9

Scott Strauss, Republican (incumbent): 55%

Juleigh Chin, Democrat: 45%

District 10

Mazi Melesa Pilip, Republican (incumbent): 63%

Paul Jordonne, Democrat: 37%

District 11

Delia DeRiggi-Whitton, Democrat (incumbent): 63%

Colin Bell, Republican: 37%

District 12

Michael J. Giangregorio, Republican (incumbent): 58%

Michael Gionesi, Democrat: 42%

District 13

Thomas McKevitt, Republican (incumbent): 62%

Clive A. Cossou, Democrat: 38%

District 14

Sheharyar Ali, Republican: 45%

Cynthia Nunez, Democrat: 55%

District 15

Kayla Knight, Republican: 68%

Stephen Richard Hellman, Democrat: 31%

District 16

Arnold Drucker, Democrat (incumbent): 54%

Jennifer Gallub Pravato, Republican: 46%

District 17

Rose Marie Walker, Republican (incumbent): 67%

Ryan J. Johnson, Democrat: 33%

District 18

Samantha Goetz, Republican (incumbent): 59%

Karen Bhatia, Democrat: 41%

District 19

James Kennedy, Republican (incumbent): 72%

Lynn Russo, Democrat: 28%

Suffolk County

Here are the election results with 96% of the votes in.

District 1

Catherine Stark, Republican (incumbent): 48%

Greg Doroski, Democrat: 52%

District 2

Ann Welker, Democrat (incumbent): 750%

Raheem Soto, Republican: 30%

District 3

James Mazzarella, Republican (incumbent): 61%

Beverly Theodore, Democrat: 39%

District 4

Nicholas Caracappa, Republican (incumbent): 56%

Nancy Silverio, Democrat: 44%

District 5

Steven Englebright, Democrat (incumbent): 63%

Laura Endres, Republican: 37%

District 6

Chad Lennon, Republican (incumbent): 57%

Kevin O’Shaughnessy: 43%

District 7

Dominick Thorne, Republican (incumbent): 54%

Jawaan Sween, Democrat: 46%

District 8

Anthony Piccirillo, Republican (incumbent): 62%

Kelly Perry-Hyland, Democrat: 38%

District 9

Samuel Gonzalez, Democrat  (incumbent): 55%

Guy Leggio, Republican: 45%

District 10

Trish Bergin, Republican (incumbent): 56%

Leigh-Ann Barde, Democrat: 44%

District 11

Steven Flotteron, Republican (incumbent): 58%

Lucas Deitch, Democrat: 42%

District 12

Leslie Kennedy, Republican (incumbent): 62%

Deborah Monaco, Democrat: 38%

District 13

Salvatore Formica, Republican: 59%

Shala Pascucci, Democrat: 41%

District 14

RJ Renna, Republican: 98%

Note: Renna ran unopposed.

District 15

Jason Richberg, Democrat (incumbent): 74%

Jarod Morris, Republican: 26%

District 16

Rebecca Sanin, Democrat (incumbent): 58%

Chad Lupinacci, Republican: 42%

District 17

Thomas Donnelly, Democrat (incumbent): 69%

Kevin Judge, Republican: 331%

District 18

Samantha Goetz, Republican (incumbent): 59%

Karen Bhatia, Democrat: 41%

District 19

Stephanie Bontempi, Republican (incumbent): 51%

Craig Herskowitz, Democrat: 49%

 

This story is being updated as results come in.

About the Author

More Local News News

More from our Sister Sites