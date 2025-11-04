Election Day 2025: Long Island race results

Nassau County
Here are the election results with 76% of the votes in.
County Executive
Bruce Blakeman, Republican (incumbent): 55%
Seth Koslow, Democrat: 45%
District Attorney
Anne Donnelly, Republican (incumbent): 55%
Nicole Aloise, Democrat: 45%
Comptroller
Elaine Phillips, Republican (incumbent): 55%
Wayne Wink, Democrat: 45%
Clerk
Maureen O’Connell, Republican (incumbent): 57%
Joylette Williams, Democrat: 43%
County Legislature
District 1
Democrat Scott Davis, Democrat (incumbent): 65%
Charlene Jackson Thompson, Republican: 35%
District 2
Viviana Russell, Democrat: 75%
Pepitz Blanchard, Republican: 25%
District 3
Carrie Solages, Democrat (incumbent): 68%
Kadeem Brown, Republican: 32%
District 4
Patrick Mullaney, Republican (incumbent): 61%
Petros Krommidas, Democrat: 39%
Note: Krommidas has been missing since April.
District 5
Olena Nicks, Democrat (incumbent): 55%
Moshe Hill, Republican: 45%
District 6
Debra Mulé, Democrat (incumbent): 65%
Danielle Samantha Smikle, Republican: 34%
District 7
Howard Koppel, Republican (incumbent): 73%
Alec Fischthal, Democrat: 27%
District 8
John J. Giuffrè, Republican (incumbent): 66%
James Lynch, Democrat: 33%
District 9
Scott Strauss, Republican (incumbent): 55%
Juleigh Chin, Democrat: 45%
District 10
Mazi Melesa Pilip, Republican (incumbent): 63%
Paul Jordonne, Democrat: 37%
District 11
Delia DeRiggi-Whitton, Democrat (incumbent): 63%
Colin Bell, Republican: 37%
District 12
Michael J. Giangregorio, Republican (incumbent): 58%
Michael Gionesi, Democrat: 42%
District 13
Thomas McKevitt, Republican (incumbent): 62%
Clive A. Cossou, Democrat: 38%
District 14
Sheharyar Ali, Republican: 45%
Cynthia Nunez, Democrat: 55%
District 15
Kayla Knight, Republican: 68%
Stephen Richard Hellman, Democrat: 31%
District 16
Arnold Drucker, Democrat (incumbent): 54%
Jennifer Gallub Pravato, Republican: 46%
District 17
Rose Marie Walker, Republican (incumbent): 67%
Ryan J. Johnson, Democrat: 33%
District 18
Samantha Goetz, Republican (incumbent): 59%
Karen Bhatia, Democrat: 41%
District 19
James Kennedy, Republican (incumbent): 72%
Lynn Russo, Democrat: 28%
Suffolk County
Here are the election results with 96% of the votes in.
District 1
Catherine Stark, Republican (incumbent): 48%
Greg Doroski, Democrat: 52%
District 2
Ann Welker, Democrat (incumbent): 750%
Raheem Soto, Republican: 30%
District 3
James Mazzarella, Republican (incumbent): 61%
Beverly Theodore, Democrat: 39%
District 4
Nicholas Caracappa, Republican (incumbent): 56%
Nancy Silverio, Democrat: 44%
District 5
Steven Englebright, Democrat (incumbent): 63%
Laura Endres, Republican: 37%
District 6
Chad Lennon, Republican (incumbent): 57%
Kevin O’Shaughnessy: 43%
District 7
Dominick Thorne, Republican (incumbent): 54%
Jawaan Sween, Democrat: 46%
District 8
Anthony Piccirillo, Republican (incumbent): 62%
Kelly Perry-Hyland, Democrat: 38%
District 9
Samuel Gonzalez, Democrat (incumbent): 55%
Guy Leggio, Republican: 45%
District 10
Trish Bergin, Republican (incumbent): 56%
Leigh-Ann Barde, Democrat: 44%
District 11
Steven Flotteron, Republican (incumbent): 58%
Lucas Deitch, Democrat: 42%
District 12
Leslie Kennedy, Republican (incumbent): 62%
Deborah Monaco, Democrat: 38%
District 13
Salvatore Formica, Republican: 59%
Shala Pascucci, Democrat: 41%
District 14
RJ Renna, Republican: 98%
Note: Renna ran unopposed.
District 15
Jason Richberg, Democrat (incumbent): 74%
Jarod Morris, Republican: 26%
District 16
Rebecca Sanin, Democrat (incumbent): 58%
Chad Lupinacci, Republican: 42%
District 17
Thomas Donnelly, Democrat (incumbent): 69%
Kevin Judge, Republican: 331%
District 18
Samantha Goetz, Republican (incumbent): 59%
Karen Bhatia, Democrat: 41%
District 19
Stephanie Bontempi, Republican (incumbent): 51%
Craig Herskowitz, Democrat: 49%
